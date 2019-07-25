Фурсенко и Голикова возглавили совет программы по синхротронным и нейтронным исследованиям

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Андрей Фурсенко назначены сопредседателями совета по реализации Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы. Соответствующий указ президента опубликован в четверг на портале правовой информации.

"Совет по реализации ФНТП является постоянно действующим коллегиальным органом, обеспечивающим координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и организаций по выполнению мероприятий, предусмотренных ФНТП развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы, а также по осуществлению контроля за ходом ее реализации", - говорится в документе.

Ранее президент определил меры по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в РФ и поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить соответствующую ФНТП на 2019-2027 годы.

Среди основных задач совета - подготовка предложений по развитию исследований и планов их реализации, а также объемов финансирования, утверждение характеристик исследовательских установок. Кроме того, члены Совета будут рассматривать отчеты о ходе программы и достижения поставленных целей.

В совет войдут вице-президент Российской академии наук Юрий Балега, директор Курчатовского института Александр Благов и его президент Михаил Ковальчук, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, а также председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко, гендиректор Российского научного фонда Александр Хлунов.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российских и зарубежных ведущих ученых, а также молодых перспективных исследователей; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.