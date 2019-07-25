Медведев считает, что нацпроекты и проекты "Единой России" должны дополнять друг друга

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что партийные проекты и нацпроекты должны дополнять друг друга. Об этом он заявил на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

"Важно, чтобы эта работа [проекты партии и нацпроекты] дополняла друг друга, - отметил премьер. - Без сомнения, это можно сделать, тем более, что партия имеет представительства не только в федеральных и региональных органах власти, но и в органах местного самоуправления, то есть она имеет надежную связь с людьми". Премьер заметил, что направления работы, обозначенные в программе партии, во многом совпадают с нацпроектами. "Это хорошо, при том, что когда мы готовили программу, национальных проектов в таком виде еще не было, - сказал он. - Это означает, что мы заранее предполагали такое развитие событий".

Среди приоритетов партии в экономике Медведев назвал стимулирование роста, одним из инструментов которого стал специальный инвестиционный контракт. Он также напомнил, что для развития малого и среднего бизнеса расширяется участие этого сектора в закупках компаний с госучастием, объемы которых уже выросли в первом полугодии 2019 года до 1,5 трлн рублей. "Конечно, нужно максимально эффективно использовать государственные инвестиции, совершенствовать контрактную систему, упрощать закупочные процедуры", - добавил председатель партии.

Говоря о сфере образования, центральным направлением он назвал развитие сети детских дошкольных учреждений и яслей. По словам премьера, в этом году планируется создать не менее 92 тыс. мест в ясельных группах. Медведев упомянул о планах расширения банка типовых проектов детсадов. "Это абсолютно правильно с учетом климата отдельных территорий, возможности их [детсадов] совмещения со школами, с другими зданиями", - считает он.