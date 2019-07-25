Минкомсвязь надеется на расширение диапазона частот для тестирования 5G

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь надеется на расширение диапазона радиочастот с 4,8-4,9 ГГц до 4,4-4,9 ГГц для развертывания пилотных зон сетей пятого поколения. Об этом сказал журналистам по итогам заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) замглавы министерства Олег Иванов.

Данный диапазон частот необходим для создания и развития сети 5G.

"И я сделал там некое отступление специально, потому что вроде бы появилось взаимопонимание с коллегами из силового блока по диапазону 4,4-4,8 ГГц (расширение диапазона радиочастот с 4,8-4,9 ГГц до 4,4-4,9 ГГц - прим. ТАСС)", - сказал он, уточнив, что решение еще не принято.

В апреле ГКРЧ приняла решение отказать операторам в продолжении исследования отдельных полос радиочастот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Этот диапазон частот необходим для создания и развития сети 5G и считается наиболее перспективным. Последние исследования в таком диапазоне, которые проводились "Ростелекомом" и "Мегафоном", завершились в декабре 2018 года.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".