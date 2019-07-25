Губернатор поручил обеспечить каждый город Ленобласти как минимум пятью спортобъектами

ГАТЧИНА/ Ленинградская область/. 25 июля/. ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в четверг на заседании правительства региона поручил ввести единый стандарт, по которому каждый город должен быть обеспечен как минимум пятью спортивными объектами. Власти рассчитывают, что такая мера позволит достичь показателя по привлечению в спорт 55% населения области.

"38% [населения региона] сегодня занимается массовой физкультурой и спортом, президент поставил задачу 55%. Каждый город Ленинградской области должен иметь ФОК, стадион, лыжную освещенную трассу, велодорожки и спортивный парк для занятий - эти пять вещей должны быть в каждом городе, независимо от числа жителей. И каждая школа должна иметь закрытый и открытый стадион. Если мы этот стандарт принимаем, тогда мы этих цифр добиваемся", - рассказал глава региона.

Дрозденко добавил, что поселения, которые не имеют статуса города, должны быть обеспечены ФОКом, стадионом и лыжной освещенной трассой.

В рамках нацпроекта "Демография" перед регионами стоит задача популяризировать здоровый образ жизни и 2019 год в Ленинградской области объявлен годом ЗОЖ. По региональному проекту "Спорт - норма жизни" - к 2024 году число жителей Ленинградской области, которые систематически занимаются спортом, должно достичь 55%. Кроме того, в этом году в регионе стартовала новая программа развития физической культуры и спорта, рассчитанная на пять лет с объемом финансирования около 12 млрд рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.