ФАС предписала ужесточить контроль за реализацией нацпроектов в регионах

ПЕРМЬ, 25 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала руководителям территориальных органов ужесточить контроль за реализацией национальных проектов в регионах России. Об этом журналистам в четверг после межведомственного совещания с правоохранительными органами Пермского края сообщил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

"Соответствующий приказ руководителя ФАС подписан, всем руководителям территориальным органов предписано на самый жесткий контроль поставить реализацию национальных проектов в регионах. Приказ есть, механизм реализации есть", - сказал он.

Тенишев не исключает, что во время государственных закупок в рамках национальных проектов компании могут вступать в картельные сговоры, если такие соглашения будут выявлены, то компанию ждет штраф в размере до 50% от начальной максимальной цены контракта. "Нацпроекты - это триллионы рублей, которые выделяются бюджетом и, соответственно, это будут государственные закупки и возможная картелизация таких закупок, конечно, это прямая угроза реализации национальных проектов", - добавил собеседник агентства.

Ранее заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский сообщал журналистам о том, что вокруг национальных проектов уже началось "очень большое бурление", появилось большое количество желающих заработать.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Реализовать нацпроекты планируется до 2024 года, их общий бюджет составит 25,7 трлн рублей.