В Ижевске более 200 пенсионеров приняли участие в танцевальном флешмобе

ИЖЕВСК, 25 июля. /ТАСС/. Флешмоб для старшего поколения "Танцуй Москва - танцуй Россия", который прошел в четверг в 13 городах России, собрал в ижевском парке имени Кирова более 200 пенсионеров, которые под руководством инструктора станцевали зумбу.

"Сегодня во флешмобе приняли участие 205 активных пенсионеров. Всего в мероприятии приняли участие более 3 тыс. человек. Думаю, что мы такие мероприятия будем продолжать и сейчас я разговаривала с руководителем Союза пенсионеров в Удмуртии - она говорила, что союз обязательно будет проводить подобные акции в Ижевске, и в Удмуртии, потому что наши люди оказались очень легкими на подъем, они с большим желанием откликнулись на эту инициативу", - рассказала журналистам замминистра социальной политики и труда региона Марина Белоусова.

Перед началом мероприятия для участников акции провела разминку единственный в Удмуртии лицензированный инструктор фитнес-программы "Зумба Голд" для старшего возраста Наталья Горушнова.

"Я пришла сюда, чтобы свою энергию, свой позитив выплеснуть, я очень люблю танцевать и не могла пропустить такое мероприятие. Кстати, я уже полгода хожу заниматься зумбой и мне все очень нравится, раз в неделю у нас проходят занятия. О мероприятии мне рассказала моя подруга, но у нее прийти не получилось, а я в итоге пришла", - рассказала ТАСС участница флешмоба Нина Стрелкова.

В акции, старт которой дала Москва, приняли участие еще 12 российских городов: восемь - Ижевск, Архангельск, Тамбов, Майкоп, Владимир, Ульяновск, Курск, Воронеж - в режиме телемоста, четыре - Волгоград, Мурманск, Сахалин, Благовещенск - в оффлайн-режиме.

"Отличное, веселое и задорное настроение сегодня у участников. Ижевск одним из первых присоединился к всероссийской акции "Танцуй Москва - танцуй Россия". Танцы - это здорово, это история, которая всегда объединяет людей, это здоровье, это настроение, это любовь. Мы всегда будем поддерживать такие мероприятия", - рассказал журналистам замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Подобные мероприятия в стране проходят в рамках реализации национального проекта "Демография", инициированного майским указом президента России Владимира Путина. Нацпроект, рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.