Зумба под дождем: танцевальный марафон в Воронеже собрал сотни пенсионеров

ВОРОНЕЖ, 25 июля. /ТАСС/. Российский танцевальный марафон "Танцуй Москва - танцуй Россия" собрал в Центральном парке Воронежа более 200 участников в возрасте от 55 лет и старше, а также десятки зрителей. Одной из самых активных участниц марафона стала обитательница Каширского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов, 84-летняя Валентина Пантыкина, рассказал ТАСС директор учреждения Лев Афанасьев.

"Нашей Валентине Васильевне Пантыкиной вчера исполнилось 84 года, поздравили ее, сувенирчики маленькие подарили. Она из числа активисток нашего интерната - первая и в туристические поездки, и на концерты, и на спортивные соревнования. А этот танцевальный марафон ждала с особенным нетерпением", - рассказал Афанасьев.

Фитнес-программа Zumba Gold специально разработана для старшего поколения, нагрузка в упражнениях рассчитана на людей старше 55 лет.

Вернуться в молодость

Марафон начался в 18 часов в самом большом парке Воронежа. В момент включения прямого эфира пошел дождь, толпа зрителей поредела, но ни один участник не ушел - "зумбу" танцевали в дождевиках.

Среди 200 участниц марафона "Танцуй Москва - танцуй Россия" в Воронежском Центральном парке отдыха выделяется невысокая и поджарая Валентина Пантыкина. Она удивительно молодо выглядит в свои 84 года. "Мне все нравится, я люблю жить!" - улыбаясь, говорит Пантыкина.

Пенсионерка Людмила Андреева пришла в парк с семилетним внуком Колей посмотреть, как проходит марафона. "Какие молодцы, как я им завидую! Счастье - легко дышать и танцевать, это как возвращение в молодость!". Ее внук Коля предложил бабушке не стесняться и принять участие в танце.

Марафон стал частью федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", рассказала ТАСС старший инспектор отдела граждан пожилого возраста и инвалидов департамента социального обслуживания Воронежской области Мария Кириллова. "В марафоне участвуют проживающие в геронтологическом центре Воронежа, Рамонского, Новоусманского, Каширского домов-интернатов. Мы просто предложили людям потанцевать - и они с радостью откликнулись, все подняли руки! Так же и в районной соцзащите - предложили, а желающих море: на наше удивление, на репетицию танца пришли даже 20 мужчин", - рассказала Кириллова.

Музыка на берегу реки

В Тамбове танцевальный флешмоб проходил на Площади музыки на берегу реки Цна. "У нас сегодня станцевали "зумбу" более 360 человек, приехавшие в Тамбов со всей области. Самой старшей участнице - 84 года. Все они ведут активный образ жизни, поэтому с большим энтузиазмом откликнулись на призыв принять участие в этой общероссийской акции - заранее готовились, репетировали, поэтому все получилось очень здорово", - рассказала ТАСС начальник отдела управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области Анна Подкуйко.

В Курске в танцевальном марафоне приняли участие более 200 пенсионеров. Они представили трехминутный танец на площади перед областным дворцом молодежи.

Во Владимире в Центральном городском для исполнения танцев собрались, по данным организаторов, почти 400 человек. Дождь, шедший почти весь день, прекратился к началу зажигательной "зумбы".