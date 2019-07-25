Ингушское УФАС выявило 44 нарушения контрактной системы при реализации нацпроектов

МАГАС, 25 июля. /ТАСС/. Управление федеральной антимонопольной службы по Ингушетии с начала 2019 года выявило 44 нарушения норм закона о контрактной системе при реализации нацпроектов в регионе. Об этом сообщил в четверг в Магасе руководитель УФАС России по региону Батыр Точиев на форуме "Реализация национального плана развития конкуренции в РФ.

"В этом году при проведении закупок в рамках реализации нацпроектов в Ингушетии нами уже выявлено 44 нарушения норм Закона о контрактной системе. Это региональные, федеральные и муниципальные заказчики. Виновные должностные лица уже наказаны, документация возвращена в надлежащий вид по законодательству", - сказал Точиев.

По его словам, нарушение норм антимонопольного законодательства при реализации нацпроектов влечет за собой серьезные последствия.

"Традиционно больше всего нарушений у нас в сфере строительства и в медикаментах. При ограничении конкуренции в реализации нацпроектов, роста экономики не будет, поскольку при отсутствии этой конкуренции, товар, который будет производиться и поставляться в рамках нацпроекта, будет не самого лучшего качества. Конкуренция необходима, ведь в нацпроекты ведется вливание больших сумм бюджетных средств при проведении торгов, и мы следим за проведением честных торгов", - добавил руководитель ведомства.

Ингушетия участвует в 51 федеральном проекте из 67 в составе 12 национальных проектов, направленных на научно-техническое и социально-экономическое развитие территорий, повышение уровня жизни и численности населения страны. Общая сумма федеральных субсидий республике с учетом планируемых к подписанию соглашений составляет 5 млрд 525 млн 679 тыс. рублей.