Мусорные полигоны могут застраховать на стоимость рекультивации

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Участники рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ проработают возможность введения специального страхования мусорных полигонов, которое позволит гарантировать средства на рекультивацию свалки после ее закрытия. Об этом сообщил ТАСС глава рабочей группы, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Есть вариант, который мы [в рамках рабочей группы] обязательно проработаем, - страхование именно этой ответственности владельца. Мы этот вопрос с компаниями обсудим", - ответил он на вопрос ТАСС по поводу средств на рекультивацию свалок.

Никитин объяснил, что зачастую компании, которые владеют полигонами или эксплуатируют их, прекращают свою деятельность до старта ликвидации ущерба, в итоге власти не могут им предъявить требования оплатить работы.

Как ранее сообщал ТАСС, стоимость рекультивации полигона "Кучино" в Московской области площадью в 50 га и высотой в среднем 50 м оценивается в 4 млрд рублей. Эти средства обеспечиваются из федерального и регионального бюджетов, оператор свалки обанкрочен.

Фонд рекультивации

Другой вариант решения проблемы с источником денег на рекультивацию, который рабочая группа уже обсуждает, - возможность создания специального фонда, куда владельцы и эксплуатанты полигонов будут отчислять средства. "Региональный оператор сдает [на полигон] по тарифу объем [отходов], а владелец полигона может иметь обязательство, если мы выработаем такую позицию, по отчислению некоторой суммы в фонды", - пояснил Никитин предполагаемый механизм. Причем, стоимость рекультивации и, соответственно, размер отчислений должны будут рассчитываться индивидуально в каждом случае в зависимости от характеристик полигона.

Этот фонд может быть создан при Российском экологическом операторе, считает глава рабочей группы. Однако пока вопрос, кто будет управлять средствами - открытый. "Здесь вопрос контроля и ответственности: это должен быть кто-то, кто будет нести ответственность за эффективное использование этих средств <…> Но проблему [рекультивации свалок] надо решать", - добавил он.

Мусор для людей не подорожает

Никитин предполагает, что введение нового обязательства, будь это страхование или отчисления в фонд, можно будет компенсировать в тарифе регионального оператора за счет других составляющих, и в итоге стоимость услуги для населения останется прежней.

По словам главы рабочей группы, плата за негативное влияние на окружающую среду (НВОС), [ее уже вносят полигоны, а регоператоры транслируют в своем тарифе], в текущем виде не подходит для решения проблемы.

"НВОС в экономическом замысле предполагает компенсацию различных форм вреда окружающей среде, который наносит вся деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, в частности, полигоны. Эти средства не имеют целевой окраски в бюджете <…> Механизм мог бы быть примитивнее: приведение размера НВОС в соответствии с потенциальными затратами на рекультивацию и целевая окраска через бюджет. Но через федеральный бюджет делать это не эффективно и неправильно", - сказал он.

Размер платы НВОС с 2019 по 2023 год заморожен на уровне 2018 года и составляет 95 рублей за тонну размещенных на полигоне отходов, а должен был увеличиться до 194 рублей.

Рекультивация свалок - одна из задач национального проекта "Экология". Средства на это выделяются регионам в рамках направления "Чистая страна". Всего на него с 2019 по 2024 год предполагается потратить почти 75,7 млрд рублей из федерального бюджета и 48,5 млрд рублей из бюджетов регионов.