Эксперты предложили законодательно защитить инвестиции компаний в обучение сотрудников

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Инвестиции компаний в обучение сотрудников нуждаются в защите на законодательном уровне в ситуациях, когда работники после прохождения обучения переходят к конкурентам. Такое предложение содержится в совместном экспертном докладе ВШЭ и "Вымпелкома" (работает под брендом "Билайн") по трудовым отношениям в эпоху цифровой экономики; копия доклада есть у портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Работодатель готов вкладывать ресурсы в подготовку руководителей и специалистов для своего бизнеса, но при этом абсолютно не желает за свой счет растить себе конкурентов. С одной стороны, настало время отказаться от значительной поддержки обучения работников по направлениям деятельности, не связанным с их работой. С другой стороны, сейчас самое время подумать о создании новых правовых инструментов, защищающих данные инвестиции, например, введении в оборот "пактов о неконкуренции", которые бы в течение определенного срока после прохождения обучения ограничивали бы возможности трудоустройства у прямых конкурентов", - поясняет один из соавторов доклада, директор Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов.

По его словам, в соответствии с Конституцией РФ свобода труда не может быть ограничена. Таким образом, речь идет в первую очередь о создании экономических ограничителей: например, если работник после обучения переходит на работу к конкуренту, то он должен будет возместить работодателю расходы и убытки по правилам гражданского, а не трудового законодательства, предполагает он.

Расходы работодателей на обучение и развитие персонала в последние годы снижались, отмечает эксперт: причины этому не столько экономические, сколько юридические и психологические. "На смену ученическому договору должен прийти новый вид договоров - договор об обучении работника, который позволял бы сторонам договариваться по всему спектру вопросов, связанных с направлением работника на обучение за счет средств работодателя. В ВШЭ уже значительное время ведется работа над созданием соответствующего правового инструмента", - говорит Кузнецов.

Подробнее о предложениях по реформе трудового законодательства в эпоху цифровой экономики читайте на портале "Будущее России. Национальные проекты": https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/759359