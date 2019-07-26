Ученые разработали научно-техническую концепцию новосибирского центра "СКИФ"

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Российские ученые разработали концепцию программы научно-техническую Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), создаваемого в Новосибирской области по нацпроекту "Наука", сообщила в пятницу пресс-служба ЦКП "СКИФ".

"Владимир Путин [25 июля] поручил правительству РФ в течение трех месяцев разработать федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы. По словам [руководителя проектного офиса ЦКП "СКИФ"] Якова Ракшуна, концепция научно-технической программы ЦКП "СКИФ" уже готова", - говорится в сообщении.

Разработанная концепция включает три аспекта: создание гибкого инструментария для исследований, разработка прозрачной системы отбора заявок и обеспечение бесперебойного постоянного пучкового времени для пользователей из России и других стран - время рассеивания пучков на СКИФ очень ценно.

В указе президента сообщается, что создание источника синхротронного излучения должно быть завершено до 31 декабря 2023 года. В пресс-службе отметили, что эта задача выполнима: в 2024 году заработают первые шесть пользовательских станций ЦКП "СКИФ". Сейчас необходимо завершить формальные процедуры и приступить непосредственно к созданию источника. "Следующий важный шаг - выход постановления правительства РФ о распределении финансирования", - цитирует пресс-служба Ракшуна.

Подписанный президентом указ, как сообщает пресс-служба, позволит ускорить создание Центра и запустить его в установленные сроки. Отмечается, что ЦКП "СКИФ" позволит выйти на новый уровень исследований в области биологии, химии, фармацевтики, создания новых материалов, изучения глубинных геологических процессов планет.

"СКИФ"

Национальным проектом "Наука" предусмотрено создание к 2024 году установок класса "мегасайенс" (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в Национальном проекте "Наука"), в числе которых ЦКП "СКИФ" в новосибирском Академгородке.

ЦКП "СКИФ" будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на 2024 год, ориентировочная стоимость оценивается в 37,1 млрд рублей.