Лесничества Чувашии получили новую технику в рамках нацпроекта "Экология"

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Чувашии вручили лесничествам республики ключи от новой лесопатрульной техники, приобретенной в рамках нацпроекта "Экология". Об этом в пятницу журналистам сообщил председатель кабинета министров республики Иван Моторин.

"Лесничества Чувашии получили ключи от 17 малых лесопатрульных комплексов и четырех новых автомобилей. На приобретение техники было выделено 30,7 млн рублей", - сказал Моторин.

Он отметил, что в течение пяти лет республика получит порядка 320 млн рублей по национальному проекту "Экология" на укрепление материальной базы лесничеств.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).