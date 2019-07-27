Организаторы финала конкурса "Цифровой прорыв" надеются войти в Книгу рекордов Гиннесса

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Цифровой прорыв" рассчитывают, что финал состязания сможет войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый по числу специалистов в сфере IT, одновременно участвующих в соревновании по разработке программных продуктов. Об этом сообщил в субботу ТАСС генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Мы ведем переговоры с представителями Книги рекордов Гиннесса о фиксации рекорда по числу участников хакатона (командных соревнований по созданию цифровых продуктов - прим. ТАСС). Действующий рекорд был поставлен в августе прошлого года в Саудовской Аравии и составлял 2950 человек, на нашем финальном хакатоне участников должно быть больше", - сказал Комиссаров.

В свою очередь, руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Денис Мансуров сообщил, что в субботу началась восьмая, заключительная, волна отборочных состязаний. Соревнования проходят в пяти городах и самый большой хакатон стартовал в Москве, в нем принимают участие около 500 программистов. В ходе состоявшихся ранее семи волн отбора хакатоны прошли в 35 городах страны.

Он также сообщил, что задания для конкурсантов финала соответствуют ключевым направлениям развития страны, отраженным в национальных проектах. В рамках финала пройдут и состязания по программированию среди школьников, которых в настоящий момент отбирает центр "Сириус", добавил Мансуров.

Финал конкурса состоится в Казани 27 - 29 сентября.

О конкурсе

Конкурс "Цифровой прорыв", который входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей", начался 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть для своей команды 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.