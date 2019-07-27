Кириенко: участники конкурса "Цифровой прорыв" создадут новые IT-решения для нацпроектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" для программистов и дизайнеров стартовал в субботу в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге. Участники мероприятия смогут разработать новые технологические решения для национальных проектов, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в своем приветственном слове.

"Конкурс позволит вам [участникам] изменить свою жизнь: получить работу, открыть свой бизнес и предложить новые технологичные решения. Кроме того, вы можете изменить жизнь своей страны, поучаствовав в реализации национальных проектов и приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву. А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, в здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ", - говорится в приветственном слове Кириенко.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь конкурса "Цифровой прорыв" Елена Кабанец, в полуфинале принимают участие более 100 участников из Свердловской области. Они будут работать над прототипами цифровых продуктов в пяти номинациях - "Государственное управление", "Образование и наука", "Здравоохранение", "Промышленные решения" и "Транспорт и логистика" и в течение 36 часов непрерывного хакатона команды из IT-специалистов, дизайнеров и управленцев создадут прорывные технологические решения.

По словам директора департамента информатизации и связи Свердловской области Юрия Гущина, номинации, в которых предстоит работать участникам конкурса, совпадают с приоритетными направлениями нацпроектов. "Программа цифрового развития экономики Свердловской области предполагает создание на Среднем Урале среды для ускоренного развития цифровой экономики и широкое внедрение смарт-сервисов во все сферы жизни уральцев. Поэтому мы заинтересованы в современных нестандартных решениях, которые можно будет реализовать на практике", - сказал он, добавив, что власти планируют поддержать лучшие проекты вне конкурса.

Конкурс "Цифровой прорыв", который входит в линейку платформы "Россия - страна возможностей", стартовал 3 апреля. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. По результатам конкурса участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в мастерской управления "Сенеж" - образовательном центре организации.

Вместе с Екатеринбургом закрывающий региональный этап принимают в эти выходные еще четыре города: Иркутск, Курск, Владикавказ и Москва. Финал конкурса пройдет 27-29 сентября в Казани.

О платформе

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В платформу сейчас входит 18 проектов, в том числе конкурс управленцев "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я профессионал", конкурс для школьников "Мой первый бизнес". Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.