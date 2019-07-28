Медведев проведет совещание по реализации нацпроектов в Крыму и Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник завершает свою рабочую поездку в Севастополь. Как сообщила пресс-служба кабмина, он проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе. Акцент на совещании предполагается сделать на нацпроектах в сферах здравоохранения, образования и культуры.

В мероприятии примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Во время поездки Медведев также проведет встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Реализация нацпроектов в Крыму

Севастополь и Республика Крым участвуют во всех национальных проектах, кроме нацпроекта "Наука". Всего для Севастополя утверждены паспорта 48 региональных проектов, которые будут реализованы в рамках нацпроектов федерального уровня. Общая сумма их финансирования на текущий год - 4 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Общий объем финансирования по нацпроектам в Республике Крым составляет 83 млрд рублей, в том числе 50 млрд рублей - из федерального бюджета. На основе федеральных программ разработаны и реализуются 49 региональных проектов .

В частности, на реализацию национального проекта "Здравоохранение" в республике в 2019 году из федерального бюджета выделено 1,185 млрд рублей, еще около 190 млн рублей - из регионального бюджета. До конца 2024 года на эти цели в регионе планируется израсходовать 8 млрд рублей.

В 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" в Крыму впервые за последние 25 лет капитально отремонтируют сельские клубы, также закупят многофункциональные культурные центры (автоклубы) и музыкальные инструменты для 33 школ искусств, на эти цели выделено 205,1 млн рублей.

На нацпроект "Образование" в Республике Крым до 2021 года планируется выделить 687,286 млн рублей. Уже в 2019 году в Симферополе, Керчи и Бахчисарайском районе начали строительство трех школ на более чем 2 тыс. мест, выделив на эти цели почти 600 млн рублей.