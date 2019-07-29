Приморский центр подготовки кадров для культуры обучит почти 300 человек до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 29 июля. /ТАСС/. Центр повышения квалификации работников культуры, созданный во Владивостоке по национальному проекту "Культура", до конца текущего года обучит не менее 285 человек, которые подали заявки на бесплатные осенние курсы повышения квалификации. Как рассказали ТАСС в центре, среди их бывших и будущих студентов - преподаватели музыкальных училищ и художественных школ, актеры и режиссеры, сотрудники музеев, центров культуры и галерей со всей России.

"В июне у нас закончился весенний период обучения, и мы сразу начали принимать новые заявки. К настоящему моменту их подано уже 285, при том, что за весну у нас прошло обучение 263 человека. Больше всего заявок на дистанционное обучение поступило из Москвы - 50 штук, еще 35 из Иркутской области, 21 из Пермского края и так далее. Это все сотрудники учреждений культуры: галерей, музеев, театров, преподаватели детских школ искусств", - рассказал представитель учреждения.

Всего в этом году Министерством культуры РФ в рамках нацпроекта было выделено 900 бесплатных мест для обучающихся, поэтому руководство центра ждет роста числа заявок к сентябрю. Центр работает во Владивостоке на базе Дальневосточного государственного института искусств. Наибольшей популярностью по итогам первого периода обучения пользовались занятия для исполнителей на народных инструментах, интерактивным технологиям в музыкальном образовании и практикум "Рисунок, живопись, композиция".

Жажда знаний

Руководство Детской школы искусств (ДШИ) №3 Владивостока централизованно поставило перед своими преподавателями задачу обязательно пройти профильные курсы, рассказала ТАСС заместитель директора учреждения Евгения Затолокина.

"Мы сразу поставили задачу педагогам по максимуму пройти курсы по своим специальностям. Это фортепианное отделение, струнно-скрипичное отделение, отделение духовых инструментов. Они, можно сказать, стройными рядами, отправились учиться. Конечно, это потребовало от нас скорректировать расписание, но в целом Центр повышения квалификации дает довольно удобное время занятий, и наш учебный план не был нарушен", - рассказала собеседница агентства.

Всего за первые полгода курсы повышения квалификации прошли 12 преподавателей школы. А сертификаты о прохождении обучения, которые они получили по итогу, помогли некоторым из них пройти и очередную аттестацию. "Наши педагоги сами остались очень довольны", - отметила Затолокина.

Преподаватель фортепиано ДШИ №3 Ирина Королева как раз вошла в эту группу из 12 человек. Ее курс состоял из присутствия на музыкальных конкурсах и мастер-классов от именитых профессоров, которые, по словам собеседницы, открыли ей новые грани профессии.

"За это время открыла для себя многие вещи, которые трудно объяснить неподготовленному человеку, и, тем не менее, они очень важны. Дело и в постановке руки, и в посадке за инструментом, в дыхании, в расслабленности живота, и вообще много есть мелких деталей. И все они влияют на звукоизвлечение", - поделилась преподаватель.

Была мечта

Федеральный проект "Творческие люди" (является частью нацпроекта "Культура"), в рамках которого идет обучение, не только повышает уровень профессионализма, но и иногда исполняет чьи-то мечты. Именно это произошло с заведующей детским музейным центром Приморской государственной картинной галереи Ольгой Асаевич. Будучи художником по образованию, она сама когда-то училась в том же институте искусств, на базе которого создан центр образования для людей культуры.

"Пока я училась, у меня была мечта - попасть на занятия к большому мастеру Александру Енину, который у нас тогда, к сожалению, не вел. Он - очень известный художник, лауреат многих международных конкурсов и выставок, и у него был очень сильный последний выпуск. И вот Александр Александрович как раз стал преподавать на этих курсах, на которые я попала. Так что можно сказать - мечта сбылась", - рассказала Асаевич.

На своей нынешней работе времени на творчество у заведующей детским музеем остается мало, поэтому занятия оказались еще и отличной возможностью просто вдоволь порисовать, а заодно набраться новых знаний. Вместе с ней от картинной галереи на курсы ходили многие ее коллеги, включая хранителя фондов и реставратора.

Сам Александр Енин со взрослыми и опытными художниками работает тоже не первый год. По его словам, он каждое лето как минимум раз выезжает на пленэр вместе с группой преподавателей института искусств, где также дает им какие-то классические или новые методики искусства.

"Помимо традиционных приемов в рамках недельных курсов мы можем разобрать и какие-то новые веяния, новые материалы, поработать с ними. Я сам через эти эксперименты, через эмпирическое познание, учусь новому вместе со студентами. И такая форма работы, конечно, интересна и им и мне", - отметил художник в разговоре с ТАСС.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.