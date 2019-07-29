В Карелии займутся выведением элитных семян сосны для восстановления лесов региона

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории биотехнологий растений Карельского научного центра РАН (КарНЦ РАН) займутся выведением элитных семян сосны обыкновенной с помощью клонирования. Технология позволит выращивать деревья с улучшенными качествами на несколько десятилетий быстрее, чем при селекционном отборе, рассказала ТАСС заведующая лаборатории биотехнологии растений КарНЦ РАН доктор биологических наук Наталия Галибина.

"Мы можем долго культивировать одну заданную клеточную линию, в течение 6-7-19 лет, и потом из этих линий создавать плантации деревьев с улучшенными качествами. Фактически это создание элитных семян довольно быстрым путем <…> Новая методика ускоряет процесс выведения древесины с улучшенными качествами на 20-25 % на несколько десятилетий", - пояснила она.

Сосна с улучшенными качествами

Для создания элитных семян в лаборатории будут применять метод соматического эмбриогенеза. Он подразумевает культивацию сильных свойств растения из зародышей в семени дерева и получение из них клеточных линий. Полученные линии послужат материалом для создания плантаций сосны с улучшенными качествами. В зависимости от цели использования древесины ученые смогут выращивать деревья с тем или иным признаком, необходимым для разных видов промышленности.

"Например, сосну используют для производства досок. Для создания качественного продукта важно отсутствие сучков, а значит, нужен ровный высокий ствол с большим диаметром. Учитывается качество коры - она должна быть не очень толстой. Еще очень важно качество древесины: плотность, которая добивается соотношением химических компонентов: целлюлоза, легнин, экстрактивные вещества ... Все зависит от производства, на которое идет дерево", - продолжила Галибина.

С большей эффективностью

Успех в исследовании лаборатории биотехнологий растений позволит подходить к процессу выращивания лесного фонда региона с большей эффективностью. Изучение поведения клеточного материала сосны также позволит ученым сконцентрироваться на проблеме ксилогенеза - процесса образования древесины, который до сих пор остается неразгаданным. Карельским специалистам предстоит разобраться, на какие свойства древесного материала влияют внешние факторы, а на какие генетика.

"Процесс образования древесины - ксилогенез - уникален. Ученые всего мира пытаются его понять, потому что им необходимо управлять. Деревья - это основной источник биотоплива. Мы хотим создавать не просто леса, а такие, какие были бы нам удобны для дальнейшего использования. Понимание, почему в одном месте сформировалась более плотная древесина, а в другом случае рыхлая, что на это влияет, как растение должно формироваться, в какой момент оно переходит на те или иные стадии - на эти вопросы еще только предстоит ответить", - добавила Галибина.

О нацпроекте

В рамках национального проекта "Наука" в КарНЦ РАН в 2019 году открылись три лаборатории, которые займутся исследованиями в области лесовосстановления, информатизации, экологического прогнозирования, а также проблемами фундаментальной науки, связанных с этими направлениями.