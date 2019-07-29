В России разработали национальный стандарт для "умных" приборов учета в ЖКХ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Центр компетенций НТИ "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" на базе Сколтеха совместно с техническим комитетом "Кибер-физические системы" разработал проект российского стандарта в сфере интернета вещей, который позволит создать единую систему учета ресурсов ЖКХ с помощью "умных" приборов. Публикация документа дает старт публичному обсуждению стандарта, сообщила в понедельник пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

Проект национального стандарта под названием "Протокол беспроводной передачи данных для высокоемких сетей на основе сверхузкополосной модуляции радиосигнала" (OpenUNB) регулирует организацию радиоканалов между большим количеством устройств, передающих информацию, и сетевыми шлюзами. Стандарт будет востребован в сфере учета потребленных ресурсов ЖКХ при помощи "умных" устройств. Сегодня в этой области представлен ряд отечественных и международных протоколов радиосвязи, но все они несовместимы между собой, что является главным барьером для построения единой системы учета и контроля в сфере ЖКХ с использованием оборудования разных производителей.

"В большинстве стран мира эта проблема решается введением единого открытого национального стандарта связи, который в той или иной степени используют все производители. Стандарт OpenUNB, разработанный Центром компетенций НТИ на базе Сколтеха, позволяет легко объединять "умные" счетчики в единую систему. <…> С OpenUNB можно работать как в лицензионном, так и нелицензионном диапазоне, что значительно увеличивает гибкость построенных на его основе систем", - говорится в сообщении.

Стандарт предусматривает использование минимального количества энергии для пересылки одного бита информации. Предварительные испытания показали, что этот протокол является одним из самых энергосберегающих, что также важно для систем интернета вещей в ЖКХ, в которой приборы получают энергию от встроенной батарейки.

Разработанный российскими специалистами стандарт также обеспечивает высокую надежность передачи сигнала в каналах на частотах около 868 мегагерц, устойчивость к кибератакам и защиту от утечки информации третьим лицам. Документ приведен в соответствие с нормами отечественного стандарта шифрования "Кузнечик" и международного стандарта шифрования (Advanced Encryption Standard, AES). Проект стандарта размещен на официальном сайте технического комитета "Кибер-физические системы", его обсуждение продлится три месяца. После этого документ пройдет процедуру согласования в комитете и будет внесен на утверждение в Росстандарт.

"Ранее мы уже участвовали как в разработке собственного российского стандарта передачи данных для интернета вещей NB-Fi, так и в адаптации распространенного международного стандарта LoRaWAN, в каждом случае инициируя полномасштабное обсуждение документов экспертным сообществом. OpenUNB - универсальный открытый стандарт, абсолютно готовый к практическому применению. С его появлением мы станем ближе на еще один шаг к созданию полноценной экосистемы регулирования интернета вещей в России", - считает руководитель программ РВК, председатель ТК "Кибер-физические системы" Никита Уткин, чьи слова приводятся в сообщении.

Разработчики стандарта

Технический комитет 194 "Кибер-физические системы" создан на базе РВК в 2017 году. Коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) за счет разработки стандартов цифровых технологий для новых перспективных рынков. Комитет объединяет ведущие научные и общественные организации, технологические компании, некоммерческие организации разработчиков оборудования и программного обеспечения.

РВК - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, его 100% принадлежит РФ в лице Росимущества.

Центр компетенций НТИ по направлению "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" основан в июне 2018 года на базе Сколковского института науки и технологий (Сколтех) для содействия российским коммерческим и государственным компаниям в преодолении технологических барьеров и создании конкурентоспособных продуктов и услуг для мирового рынка в области технологий интернета вещей и беспроводной связи. В том числе - сотовой связи пятого поколения (5G), индустриального интернета вещей и обработки промышленных данных. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".