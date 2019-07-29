В Ростовской области выдадут около 1 тыс. образовательных сертификатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Около 1 тыс. образовательных цифровых сертификатов, по которым желающие смогут пройти программу обучения в сфере информационных технологий, выдадут в Ростовской области до конца 2019 года, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Обучение основам цифровой экономики проводится в рамках национального проекта "Цифровая экономика". В Ростовской области до конца нынешнего года будет выдано около 1000 таких сертификатов", - говорится в сообщении.

Персональный цифровой сертификат - это стимулирующие выплаты, которые государство будет выделять его обладателям на освоение навыков в базовом программировании, основы работы с данными или коммуникации в современных цифровых средах.

"Обладатель сертификата сможет пройти двух-трех-недельное обучение в ведущих вузах Ростовской области по наиболее востребованным рабочим и инженерным профессиям", - уточнили в пресс-службе.

Апробация регионами модели образовательных цифровых сертификатов входит в план реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика".

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.