ФАС предложила объединить нацпроекты с указом о развитии конкуренции

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев считает необходимым дополнить нацпроекты требованиями, заложенными в президентском указе о развитии конкуренции в России. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Майские указы, в которых мы говорим о национальных проектах, естественным образом нужно соединить с указом о развитии конкуренции в стране, поскольку национальные проекты в своих программных решениях ничего не говорят о конкуренции", - сказал Артемьев.

Артемьев напомнил, что президент ранее своим указом утвердил национальные планы развития конкуренции в России. "Правительство приняло 17 отраслевых программ по развитию конкуренции, и каждый губернатор подписал распоряжение о развитии конкуренции в регионе. Это нужно для повышения эффективности экономики, повышения производительности труда, снижения цен и многих других полезных вещей", - отметил он.

По словам Артемьева, объединение нацпроектов и требований указа о развитии конкуренции позволило бы повысить эффективность использования средств. Глава ФАС обратил внимание, что, в частности, на социальную сферу в рамках нацпроектов предусмотрено выделение значительного объема средств.

"Все это выльется в повышение цен [без объединения нацпроектов и указа о развитии конкуренции]", - заметил на это Путин.

"Да, лишь бы это не было просто освоением средств в конечном итоге. Поэтому председатель правительства распорядился ввести наших представителей в проектные комитеты, и мы насыщаем эти национальные проекты новеллами из вашего указа о развитии конкуренции. Потому что не только важно построить эти объекты, которые принесут большие блага нашим людям, но, чтобы в конкурентной среде это развивалось, чтобы не было роста цен, монополизма, с чем, собственно, мы и обязаны бороться", - добавил глава ФАС.

По словам Артемьева, такая позиция находит понимание в правительстве. Он также попросил поддержки президента в этом вопросе.

"Хорошо, это очень важно. Согласен", - ответил ему глава государства.

Ущерб от картелей

ФАС оценивает вред экономике РФ от картельных сговоров и на торгах примерно в 2% ВВП.

"И еще один вопрос. Хотел доложить об исполнении Вашего поручения по борьбе с картелями. Сегодня мы оцениваем вред от ценовых сговоров в различных коммерческих структурах, на торгах и, собственно, в экономике примерно в 2% ВВП", - сказал Артемьев.

По его словам, закон по усилению борьбы с картелями прошел обсуждение со всеми предпринимательскими союзами, учтены их замечания, вероятнее всего документ будет принят осенью.

По словам главы ведомства, наиболее распространены картели в фармацевтической сфере и дорожном строительстве.

"Там сговариваются практически в 80-90 процентах государственных объявленных торгов", - сказал глава ФАС. "Мы выявляем это вместе с правоохранительными органами. Сейчас уже возбуждено около 15 уголовных дел, некоторые дела закончились, люди уже получили реальные сроки", - добавил он.

По словам Артемьева, закон по усилению борьбы с картелями прошел обсуждение со всеми предпринимательскими союзами, учтены их замечания, вероятнее всего документ будет принят осенью.

"Мы согласовали его со всеми [федеральными органами исполнительной власти], он выходит на правительство и далее в Государственную думу. По всей видимости, документ будет принят осенью, но для нас принципиально важным является Ваше поручение, что мы его исполняем, и, в общем, всем, наверное, нужно понимать, что шутки закончились. Это большое зло, которое вредит сегодня национальной экономике, с ним нужно неуклонно бороться, и новый закон, конечно, позволит и нам, и коллегам из правоохранительных органов делать это гораздо эффективнее", - сказал Артемьев.