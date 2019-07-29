Медведев отметил, что освоение средств на нацпроекты в Крыму идет медленно

"Сразу же хочу обратить внимание на то, в чем, на мой взгляд, основная проблема, это освоение выделенных средств. Оно осуществляется медленно, кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое, оно колеблется от 20 до 30% - и по Севастополю, и по Республике Крым. Поэтому нужно ускоряться, необходимо работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов. Там, где это можно сделать, нужно обязательно ускориться", - сказал он.

Премьер отметил, что за пять лет, прошедших со времени присоединения полуострова к России, федеральные власти занимались интеграцией Крыма "в политическое, экономическое и правовое поле России, немало сделано для того, чтобы наладить здесь нормальную жизнь". В частности, по его словам, реализуется Федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию региона. "Но сейчас эта работа выходит на качественно иной уровень, благодаря национальным проектам", - добавил он.

Медведев напомнил, что в Севастополе и Республике Крым всего реализуется около сотни региональных проектов в рамках национальных проектов федерального уровня. В текущем году на них предусмотрено почти 13 млрд рублей в Республике Крым и около 4 млрд рублей в Севастополе, при этом большая часть приходится на средства федерального бюджета. Говоря о намерении обсудить на совещании реализацию нацпроектов в сфере образования, здравоохранения и культуры, председатель правительства отметил, что "в социальной сфере отдача от деятельности государства наиболее ощутима, поскольку люди ежедневно сталкиваются с этими вопросами, и, конечно, от национальных проектов ждут конкретных результатов".