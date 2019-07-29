Низкое освоение средств на нацпроекты в Крыму объяснили отсутствием авансирования работ

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Отставание по освоению средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов в Крыму связано, в частности, с отсутствием возможности авансирования работ, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов на совещании о ходе реализации нацпроектов на территории Республики Крым и Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры, которое проводит в Севастополе глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев на совещании обратил внимание на то, что освоение выделенных бюджетных средств на реализацию национальных проектов в Крыму осуществляется медленно и составляет от 20 до 30%. Глава правительства РФ и призвал местные власти ускориться и работать эффективнее.

"В общей сложности по кассовому освоению у нас потрачено 2,5 млрд рублей, что составляет 19% от плана. При этом низкий показатель обусловлен прежде всего тем, что у нас отсутствует авансирование, все работы оплачиваются по факту их завершения", - сказал Аксенов.

По его словам, в настоящее время в регионе заключены соглашения на сумму 8,8 млрд рублей по 22 региональным проектам, соглашения еще по трем находятся в стадии заключения.

Республика Крым участвует в реализации 11 нацпроектов, кроме проекта "Наука". Общий объем финансирования составляет более 83 млрд рублей (в том числе федеральный бюджет - 50 млрд рублей, бюджет Республики Крым - 31,8 млрд рублей, внебюджетные источники - 1,2 млрд рублей), на 2019 год предусмотрено 12,8 млрд рублей. На основе федеральных программ разработаны и реализуются 49 региональных проектов.