До конца года в Астрахани отремонтируют 20 дорог в рамках нацпроекта

АСТРАХАНЬ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Астрахани до конца текущего года отремонтируют 20 дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе администрации города.

"До конца 2019 года в Астрахани будут отремонтированы 20 дорог, среди них ул. Каховского, пер. Кавказский, 1-й и 2-й проезды Рождественского, ул. Безжонова, Каширская и ряд других", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в администрации, при выборе улиц для ремонта учитывалось не только техническое состояние объектов, но и обращения жителей по практике прошлых лет. "На особом контроле капремонт моста Милицейский, он связывает две важные городские магистрали - ул. Б. Хмельницкого и Адмирала Нахимова. По поручению главы администрации Астрахани Радика Харисова было найдено техническое решение, чтобы на время работ не перекрывать мост полностью", - сообщили агентству.

По информации администрации, за два года в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Астрахани было обновлено порядка 90 километров дорог.