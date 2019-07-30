В МЭР считают, что опыт "бережливых поликлиник" следует распространить на санатории

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Позитивный опыт бережливых поликлиник необходимо распространить на другие медучреждения, в том числе на санатории. Такое мнение высказал заместитель министра экономического развития Петр Засельский в колонке на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Опыт оптимизации процессов в поликлиниках нужно распространить и на другие учреждения в сфере здравоохранения: стационары, санатории, а также учреждения, предоставляющие специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь", - отметил Засельский.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года Минздравом совместно с госкорпорацией "Росатом". С 2019 года проект по внедрению новой модели медицинской организации с переходом на "бережливые" технологии стал частью одного из восьми федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение". Выступая с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин поручил правительству уже в 2019 году утвердить высокие стандарты "бережливых поликлиник".

Суть "Бережливой поликлиники" - в сбережении ресурсов и времени всех участников процесса. Для этого была разработана новая логика приема и распределения посетителей, работы врачей и лабораторий, больные и здоровые пациенты были разведены по разным коридорам. В соответствии с поручением президента России Минздрав разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники", а до конца года создаст на их основе унифицированную модель.