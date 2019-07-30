Минобрнауки предложило создать международный совет для нацпроекта по цифровой экономике

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования предложило создать международный совет, который будет участвовать в рассмотрении заявок на получение грантов в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации". Соответствующий проект приказа опубликован во вторник на портале правовой информации.

Согласно документу, совет будет представлять собой "постоянно действующий международный совещательный орган", который займется предварительным рассмотрением заявок от некоммерческих организаций на участие в конкурсе грантов, предоставляемых для реализации отдельных мероприятий федерального проекта.

В введение совета будет входить рассмотрение содержательной части заявок НКО, а также подготовка предложений для конкурсной комиссии по определению победителей такого конкурса грантов. Кроме того, совет будет отвечать за "создание и обеспечение функционирования сети центров на базе вузов для разработки моделей "Цифровой университет" наряду с созданием и функционированием сети международных научно-методических центров для распространения лучших международных практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики по математике, информатике, технологии".

Состав такого совета будет утверждается приказом Министерства науки и высшего образования, отмечается в проекте приказа. Его членами могут быть выбраны "представители федеральных органов исполнительной власти, а также граждане Российской Федерации, имеющие международное признание в области научной деятельности", причем работа в совете будет осуществляться на безвозмездной основе.