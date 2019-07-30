Пять российских ученых вошли в мировой рейтинг лучших молодых химиков

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) и Международная сеть молодых химиков (IYCN) составили список 118 выдающихся молодых ученых. В рейтинг, оформленный в виде периодической таблицы Менделеева, попали пять российских ученых, сообщила пресс-служба Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) во вторник.

"В рамках празднования Международного года Периодической таблицы химических элементов IUPAC и IYCN удостоили чести группу из 118 выдающихся молодых ученых войти в Периодическую таблицу молодых химиков. Представленная таблица демонстрирует многообразие карьерных путей молодых ученых, ведущих нас в следующее столетие, их творческие способности и преданность науке", - говорится в сообщении.

Так, на позиции 44-го химического элемента - профессор Российской академии наук и один из самых молодых ректоров России - глава РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга. Среди его научных интересов, в частности, биоорганическая химия, медицинская химия, нанохимия, развитие новых подходов к синтезу и исследованию биологически активных веществ.

На 90-й позиции - Андрей Воротынцев из Нижегородского технического университета им. Алексеева, который разрабатывает высокоэффективные каталитические системы. Анна Романчук из МГУ им. Ломоносова занимает место 101-го химического элемента. Она специализируется на радиохимии и изучает, в том числе распространение радионуклидов в окружающей среде.

Молодой ученый из Петербургского института ядерной физики им. Константинова национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Леонид Скрипников оказался на 114-й позиции. На базе института в настоящее время идет строительство реактора ПИК - одного из мегасайенс-проектов, реализуемых в рамках нацпроекта "Наука". Следом за ним - Галина Княжева из ОИЯИ, которая ведет исследования в лаборатории ядерных реакций.

2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов. Это масштабное событие посвящено 150-летию открытия периодического закона химических элементов великим русским ученым Менделеевым. Проведение Международного года периодической таблицы химических элементов имеет особое значение для России, так как будет способствовать международному признанию заслуг русского ученого, а также укреплению престижа и популяризации отечественной науки.