Первый в Ленинградской области виртуальный концертный зал начнет трансляции 1 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Виртуальный концертный зал на базе выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" - первый из шести подобных объектов, которые будут созданы в Ленинградской области в рамках нацпроекта "Культура" - начнет работать 1 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Оборудование уже закуплено и монтируется. В сентябре 2019 года будет заключено соглашение с Московской областной филармонией, и с 1 октября филармония начнет трансляцию концертов. Мы рассчитываем, что ежемесячно будет транслироваться два концерта: для учащихся школ искусств и для взрослой аудитории. До конца года, с октября по декабрь, виртуальный концертный зал посетят 300 человек", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что особенность таких залов состоит в том, что зритель не только слушает музыку, но и получает возможность онлайн-общения с артистами.

Выставочный центр "Эрмитаж - Выборг" открылся в 2010 году в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи, построенном в 1930 году по проекту финского архитектора Уно Вернера Ульберга. В комплексе под одной крышей разместились художественный музей с коллекциями из фондов Государственного Эрмитажа и детская школа искусств.

Зал в Ивангороде

Еще один виртуальный концертный зал откроют в 2020 году в Ивангороде. "В планах на следующий год по региональному проекту "Цифровая культура" - открытие виртуального концертного зала в Ивангороде на базе краеведческого музея. Он будет размещен в отреставрированном Пороховом амбаре", - отметили в пресс-службе.

Власти региона ожидают, что реализация проекта в Ивангороде, расположенном на российско-эстонской границе, не только позволит предоставлять возможность посетить трансляции филармонических концертов в онлайн и офлайн режимах, но и позволит расширить международное сотрудничество.

Пороховой амбар конца XV века в Ивангородской крепости открыли после реставрации в конце декабря 2015 года. Ивангородская крепость была основана великим князем московским Иваном III и названа в его честь. Музей здесь был основан в 1980 году.

"Далее в планах - организация виртуальных залов в Подпорожском и Кировском районах. Стоимость оборудования для одного виртуального концертного зала составляет 1,8 млн рублей", - добавили в пресс-службе. Согласно информации на сайте министерства культуры РФ, создание виртуальных концертных залов включает обеспечение учреждений культуры высокоскоростным доступом к интернету, а также оснащение специальным техническим и технологическим оборудованием.

Открытие виртуальных концертных площадок предусмотрено в рамках регионального проекта "Цифровая культура" - одного из направлений нацпроекта "Культура". Как ранее сообщал председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский, на его реализацию из бюджета региона в период 2019-2024 годов будет выделено 12 млн рублей.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три подраздела: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей.

В материал в 15:13 мск внесены изменения - добавлена информация о виртуальном концертном зале в Ивангороде.