Ученые РФ примут участие в подготовке программы синхротронных и нейтронных исследований

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования предложило научным и образовательным организациям принять участие в подготовке Федеральной научно-технической программе (ФНТП) развития синхротронных и нейтронных исследований на 2019-2027 годы, разработать которую в течение трех месяцев поручил президент РФ. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования.

Ранее 25 июля президент РФ Владимир Путин определил меры по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в РФ и поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить соответствующую ФНТП на 2019-2027 годы. Также в документе определяются сроки ввода в эксплуатацию установок, на которых планируется проводить такие исследования.

"Минобрнауки России в рамках нацпроекта "Наука" разрабатывает ФНТП развития синхротронных и нейтронных исследований на 2019-2027 годы <...> И просит научные и образовательные организации, заинтересованные в участии в программе, в срок до 6 августа 2019 года заполнить анкету, доступную по данной ссылке, и направить ее официальным письмом", - говорится в сообщении.

В частности, организации должны указать в анкете наличие опыта проведения исследований с использованием синхротронного и нейтронного излучений. А при его наличии - и основные использованные источники (в России и за рубежом), методики, полученные результаты. Предоставить данные о потребности в источниках синхротронного и нейтронного излучений для проведения исследований и разработки технологий. А также рассказать о возможностях организации по подготовке кадров для создания инфраструктуры в этой области.

В министерстве отметили, что в рамках программы будет предусмотрено формирование сетевой синхротронной и нейтронной научно-исследовательской инфраструктуры на территории России, включая создание научных установок класса "мегасайенс". А также будут предусмотрены мероприятия по подготовке специалистов для создания таких установок, основанных на синхротронном и нейтронном излучении, и проведения на них исследований на мировом уровне.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.