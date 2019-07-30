Объем экспорта производимой в Тверской области продукции вырос в 1,5 раза за три года

ТАСС, 30 июля. Объем экспорта товаров, производимых в Тверской области, увеличился в 1,5 раза с 2016 года и составил почти $300 млн. Об этом во вторник на заседании правительства региона сообщил губернатор Игорь Руденя.

"У Тверской области сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые у нас производятся. На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция наших предприятий машиностроительной, кожевенной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. С 2016 года объем экспорта товаров, производимых в нашем регионе, увеличился в 1,5 раза", - сказал он. В пресс-службе правительства Тверской области уточнили, что объем экспорта в 2016 году превысил $200 млн, в 2018 - $299,2 млн.

Согласно национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", к 2024 году объем отгруженных товаров должен увеличиться еще в 1,5 раза и достигнуть показателя в $482 млн. Для этого в регионе разработана концепция развития внешнеэкономических связей и стимулирования экспорта. В пресс-службе правительства Тверской области подчеркнули, что в ее рамках была организована бизнес-миссия в Германию для налаживания деловых отношений и формирования новых рынков сбыта. Всего в первом полугодии 2019 года делегации Тверской области провели переговоры с представителями 120 зарубежных компаний, в том числе с Белоруссией, Арменией, Азербайджаном.

Власти Тверской области для увеличения экспорта проводят работу по вовлечению предприятий региона в экспортную деятельность - в течение шести лет количество предприятий, ориентированных на экспорт, должно увеличиться до 135. Кроме того, в Центре поддержке экспорта бизнесменам будет оказана юридическая поддержка, содействие в подготовке и сопровождении международных переговоров, продвижении товаров, сказали в пресс-службе региона.