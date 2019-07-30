Минтранс не согласился с оценкой ФАС о "засоренности" картелями дорожной отрасли

ОРЕНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ считает завышенной оценку Федеральной антимонопольной службы (ФАС) доли картельных сговоров на торгах в дорожной отрасли в 90%. Об этом журналистам заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал дорожное строительство одной из наиболее "засоренных" картелями отраслей. По его словам, сговор в них отмечается практически в 80-90% государственных торгов.

"Масштаб этих опасений несколько завышен. По крайней мере, с точки зрения выполнения некоторых работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог, [торги] какими-то картельными сговорами не обременены", - сказал Дитрих.

Он отметил, что Минтранс намерен запросить у ФАС материалы по этому вопросу и изучить источники информации. Дитрих также подчеркнул, что претензий от ФАС по этому вопросу в Минтранс не поступало.

Как рассказывал ранее порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, в текущем году в ходе торгов на выполнение дорожных работ подрядчики пытались с помощью сговора давить на местные власти. Но фиксировались лишь отдельные случаи, системной проблемы не было.

Вместе с тем невыход подрядчиков на конкурсы по дорожным проектам провоцировало устаревшее базисно-индексное ценообразование. Вопрос поднимался на заседании Госсовета 26 июня 2019 года. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются. Решить проблему планируется, в частности, с помощью перехода к ресурсной модели ценообразования.