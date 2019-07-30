Росавтодор: строительство дорог по нацпроекту в Пермском крае идет по графику

ПЕРМЬ, 30 июля. /ТАСС/. Строительство дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Пермском крае идет по графику. Такое мнение во время рабочей поездки в регион выразил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства "Росавтодор" Виктор Тимофеев, его слова во вторник опубликованы на сайте краевого правительства.

"Осмотрели самые крупные объекты Пермской агломерации, ремонтируемые в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы идут неплохо. Посмотрели графики финансирования: все по плану. Деньги субъектом будут освоены, возвратов и штрафных санкций, уверен, не будет", - приводятся на сайте слова Тимофеева.

По информации на сайте, Тимофеев осмотрел улицы Луначарского, Революции, Екатерининскую и Встречную в Перми, а также проконтролировал строительство Восточного обхода города и провел выездное совещание на строительной площадке моста через реку Чусовую. На территории Пермской агломерации к 2024 году планируют привести в нормативное состояние 85% дорог региона, а количество мест концентрации ДТП должно снизится на 50%.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального министерства транспорта, правительство РФ направило Пермскому краю более 1 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт 55 объектов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Разные объекты, все объекты находятся, в так называемой Пермской агломерации, которая включает в себя Добрянку и Добрянский район, Пермь и Пермский район, Краснокамск и Краснокамский городской округ. Это дороги, в основном муниципальные, региональных отрезков несколько всего", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника, главными критериями отбора дорожного объекта для ремонта по нацпроекту были ненормативное состояние дороги и желание жителей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.