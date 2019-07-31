Система помощи родителям в воспитании детей начала работу в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Региональная система помощи родителям по вопросам воспитания детей начала работу в Приморском крае в рамках национального проекта "Образование", сообщает в среду пресс-служба администрации региона.

"В Приморье начала работу региональная служба оказания помощи семьям по вопросам воспитания детей. Получить консультацию в учреждении можно абсолютно бесплатно. Данный проект - одно из мероприятий регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование". Первые 10 семей уже оценили работу нового центра", - говорится в сообщении.

Служба начала работу во Владивостоке на базе коррекционной школы - детского сада. Воспользоваться ее услугами могут родители, законные представители юных приморцев и все желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Филиалы службы появились еще в нескольких городах: Арсеньев, Артем, Находка, Лесозаводск, Уссурийск, Спасск-Дальний, Славянка.

Консультантами выступают квалифицированные работники с профилем учителя, учителя-логопеда, воспитателя, социального педагога и педагога-психолога. Консультации проводятся в очной, выездной или дистанционной форме.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.