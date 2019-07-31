Якутия получит дополнительно 68 млн руб. на покупку техники для борьбы с лесными пожарами

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Якутии получат из федерального бюджета дополнительно 68 млн рублей на приобретение техники для борьбы с лесными пожарами. Деньги выделяются в рамках нацпроекта "Экология", сообщил ТАСС в среду первый замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства региона Алексей Агеев.

"Республике дополнительно выделили 68 млн рублей на приобретение лесопожарной техники. Перечень и количество лесопожарной и лесохозяйственной техники, оборудования находится на стадии формирования. Республике не хватает гусеничных тракторов класса ДТ-75, колесных типа МТЗ-82, гусеничных вездеходов типа МТ-ЛБ", - рассказал Агеев.

По его словам, уровень износа соответствующей техники в Якутии, которая наряду с Красноярским краем и Иркутской областью входит сейчас в число регионов, где горит больше всего лесов, превышает 70%.

В июне Якутия благодаря нацпроекту "Экология" получила 28 единиц лесопожарной техники на 85 млн рублей. В республику уже поступила тяжелая техника, в том числе бульдозеры и тралы. Вся техника направлена в районы, где бушуют лесные пожары.

Одним из направлений национального проекта "Экология" является сохранение лесов. Если в 2018 году в России восстанавливали чуть более 60% вырубленных и погибших лесов, то к концу 2024 года этот показатель будет доведен до 100%. Площадь, на которых будут восстанавливать леса, увеличится до 1,55 млн га. При этом ущерб от лесных пожаров должен сократиться почти втрое - с 32,5 млрд до 12,5 млрд рублей.