На Камчатке появится первый мобильный технопарк "Кванториум"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Мобильный детский технопарк "Кванториум" появится в Камчатском крае в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Камчатский край прошел отбор среди субъектов России на создание мобильного технопарка "Кванториум" за счет средств из федерального бюджета. Оборудование будет закуплено в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

Мобильный технопарк "Кванториум" действует на базе передвижной автомобильной станции и представляет собой настоящую технологическую лабораторию и опорный центр подготовки. Базовым форматом образовательного процесса будет являться проектная деятельность. На Камчатке мобильный технопарк с сентября по май будет работать на базе муниципальных районов. С июня по август его планируется использовать для реализации инженерных и профильных смен. Как пояснили ТАСС в краевом министерстве образования и молодежной политики, мобильный технопарк должен поступить на Камчатку в середине 2020-2021 учебного года.

Основная образовательная деятельность будет осуществляться по шести направлениям, включая "робоквантум", "аэроквантум", "ITквантум" и "VRквантум". Лаборатория, которая будет ездить по сельским школам и взаимодействовать с образовательными учреждениями в отдаленных населенных пунктах края через интернет, также оборудована многофункциональным комплексом "хайтек", что позволит преподавать направление "технология".

"Дети получат возможность заниматься по различным образовательным траекториям с использованием оборудования технопарка. Лаборатории позволят выявить самых одаренных школьников Камчатского края. Для них в дальнейшем будут организованы дистанционные занятия и профильные смены в каникулярное время", - приводятся в сообщении слова министра образования и молодежной политики Камчатского края Александры Коротковой.