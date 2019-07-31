Музыкальные школы Якутии получили инструменты в рамках нацпроекта "Культура"

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Музыкальные школы Якутии начали получать оборудование, инструменты и учебную литературу, которая поступила в регион благодаря нацпроекту "Культура". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального министерства культуры и духовного развития.

"В рамках национального проекта детские школы искусств Якутии получили первые музыкальные инструменты. Майинская школа получила скрипки. В Нюрбу уже доставлена учебная литература, в скором времени туда поставят специализированное оборудование - микшер, акустическую систему, микрофоны. До конца августа в Нюрбу также направим домбры, балалайки, баян, рояль и пианино", - рассказали в министерстве.

Там добавили, что в июле Якутский музыкальный колледж имени Марка Жиркова получил два аккордеона. "В этом году в колледж должно поступить оборудование еще на 10 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Республика получит в 2019 году в рамках нацпроекта "Культура" 172 млн рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены на завершение строительства двух сельских домов культуры, оснащение оборудованием и инструментами музыкального колледжа и восьми школ искусств. Кроме того, четыре района региона получат комплекты оборудования для кинопоказа.