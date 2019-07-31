Новосибирский вуз усовершенствует англоязычные программы для иностранных студентов

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) усовершенствует англоязычные образовательные программы для привлечения большего числа иностранных студентов, предусмотренного проектом "Экспорт образования", сообщил в среду в пресс-центре ТАСС ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев.

"Задачи, которые мы ставим перед собой для развития международной деятельности, связаны с развитием англоязычных программ. У нас есть эти программы <…>, однако их качеством мы недовольны", - сказал Батаев.

Он пояснил, что в настоящее время в вузе есть восемь образовательных программ на английском языке, однако руководство НГТУ недовольно их качеством и намерено уделить внимание его улучшению. Наличие качественных англоязычных программ, по его словам, позволит не только удовлетворить мировые тенденции, привлекая больше студентов, но и удерживать тех иностранных студентов, которые не могут освоить русский язык в процессе обучения. В настоящее время наибольший интерес для иностранных студентов представляет обучение в сфере информационных технологий. В НГТУ есть два соответствующих факультета.

Кроме того, по словам Батаева, большой процент иностранных студентов занимают гости из Казахстана. Их распределение по направлению происходит равномерно.

Как сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, по данным Министерства науки и высшего образования РФ, в Новосибирске обучается 7,8 тысячи иностранных студентов. "Нам нужно эту ситуацию усилить, и мы уже запланировали с вузами провести форум, посвященный образованию", - сказал Люлько. Также он отметил, что благодаря иностранцам, приезжающим учиться, а потом остающимся в Новосибирске город имеет положительный показатель миграции.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева. Согласно федеральному проекту "Экспорт образования", к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов должно быть увеличено в два раза.