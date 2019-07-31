В WWF сообщили, что пожары в Сибири не угрожают 11 редким видам нацпроекта "Экология"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Пожары, охватившие сибирскую тайгу, не угрожают 11 редким видам животных, которым посвящены специальные программы национального проекта "Экология". Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, заявил в среду научный руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Владимир Кревер.

Национальный проект "Экология" одной из своих целей ставит сохранение биоразнообразия. Предполагается, что за шесть лет в России появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га. 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных, в том числе дзеренов, а также амурских тигров, переднеазиатских и дальневосточных леопардов, снежных барсов, зубров, сайгаков, лошадей Пржевальского, аргали, белых медведей и стерхов.

"С точки зрения того, что какой-то вид исчез из-за лесных пожаров в Сибири или сильно сократился - я бы такого акцента не делал, по крайней мере в отношении тех видов, которыми мы занимаемся, 11 видов национального проекта "Экология". Однако степные пожары в Забайкалье угрожают дзеренам (зобастым антилопам)", - сказал Кревер. По его словам, лесные пожары представляют смертельную опасность для многих видов, которые не могут убежать: змей, ежей, насекомых. Однако большинство животных может спастись бегством.

"Основная проблема для целого ряда видов - это утрата мест обитания. По факту это означает, что они будут куда-то улетать, мигрировать. Таким образом в следующем году они не будут обитать там, где раньше, а рядом их окажется больше", - добавил Кревер.

Экологическая катастрофа

Похожего мнения придерживается и заведующий лабораторией систематики беспозвоночных Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Анатолий Баркалов. Как заявил Баркалов ТАСС, животные уходят из горящих лесов, но земноводные и пресмыкающиеся, а также птицы, которые еще не научились летать, погибают.

"Но Красноярский край [где огнем охвачены наибольшие площади] - это переходная зона, обитающие здесь животные останутся в соседних регионах. Под переходной зоной я имею в виду то, что животные в Красноярском крае не эндемики (виды животных, ограниченные в своем распространении территорией прим. - ТАСС), поэтому, вряд ли их полное исчезновение может произойти", - сказал Баркалов. Кроме того, он назвал происходящее в Сибири экологической катастрофой, но отметил, что пожары в тайге случаются часто, и их последствия в течение нескольких лет будут ликвидированы.

"Тайга горела всегда, больше или меньше в зависимости от года <...> Там, где прошли пожары, на следующий год уже будет поросль, через пять лет - молодой лесок, а через 30 лет - нормальный лес. То есть, это печальное явление, но так, в большей или меньшей степени, было всегда", - пояснил эксперт.

При этом он все же отметил возросший антропогенный фактор, который влияет на пожары в тайге. По его словам, помимо гроз пожары в сибирской тайге случаются и по вине человека - например, из-за перехода огня с земель сельхозназначения, где весной аграрии жгут сухую траву, якобы для того, чтобы новая лучше росла. "Печальный факт, но мы пока не можем это как-то регулировать, не можем избавить наши леса от пожаров", - заключил Баркалов.

По данным "Авиалесоохраны" на утро среды, в России тушат 147 лесных пожаров на общей площади свыше 100 тыс. га. При этом значительные площади леса охвачены огнем в отдаленной местности, где возгорания не тушат. Большинство пожаров зарегистрировано в Сибири - на территории Иркутской области и Красноярского края.