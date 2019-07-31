Петербург, Крым и еще два региона могут присоединиться к обмену мусора на билеты в кино

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Проводник реформы мусорной отрасли в России - Российский экологический оператор планирует масштабировать проект "Искусство ради экологии" по обмену вторичных ресурсов из бытового мусора на билеты в кино и театры еще на четыре региона России - Республику Крым, Омскую и Челябинской областях и Санкт-Петербург. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора РЭО Вячеслав Духин.

Ранее сообщалось, что власти Москвы разыграли тендер на реализацию проекта "Искусство ради экологии" в городе. За 5,8 млн рублей в столице создадут несколько точек, где можно будет обменять не менее 1 кг алюминия (это 50-60 банок) или 2 кг стекла (20 бутылок), бумаги или пластика (70-100 бутылок) на билет в театры, музеи, кинотеатры, детские центры, концертные площадки или экоцентры. Проект позволит увеличить вовлеченность москвичей в раздельный сбор отходов (РСО), который стартует с 2020 года.

"Искусство ради экологии" - креативный и интересный проект, мотивирующий людей раздельно собирать мусор, здорово, что он будет реализован в Москве. РЭО сейчас обсуждает с организаторами возможность проведения акции еще в четырех регионах - Крыму, Омской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге. Если нам удастся увлечь этой инициативой широкую аудиторию, мы пойдем еще дальше и сделаем акцию федеральной", - сказал ТАСС Духин.

Переход России на раздельный сбор отходов - один из приоритетов реформы мусорной отрасли, сформулированный ранее вице-премьером страны Алексеем Гордеевым. Целевые показатели реформы отражены в паспорте национального проекта "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%.