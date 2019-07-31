Власти планируют создать приложение для волонтеров на базе единой карты петербуржца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Приложение для волонтеров планируют создать на базе единой карты петербуржца (ЕКП) в начале следующего года. Об этом сообщил журналистам в среду председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко.

В Санкт-Петербурге сформирован региональный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование". Согласно его задачам, доля петербуржцев, вовлеченных в добровольческую деятельность к 2024 году должна составить 20% от населения города. В 2018 году этот показатель составил 8%.

"Есть идея организовать приложение "ЕКП Волонтер" в следующем году, в первом квартале", - сказал он.

Москаленко добавил, что приложение призвано объединить жителей города, которым небезразлична судьба других людей, которые готовы помочь материально, делом или еще каким-либо образом. "Здесь мы будем работать и совместно с благотворительными организациями", - отметил он.

В этом и в следующем году в ЕКП планируется добавить восемь новых сервисов, среди которых "Городской диалог" (система электронных голосований), "ЕКП Льготы" (где человек может узнать о назначенных ему льготах), "ЕКП Афиша", "ЕКП Платеж" (оплата услуг госучреждений онлайн, в том числе детсадов). "У нас около 2,7 тыс. госучреждений, из них около 1,7 тыс. - это учреждения образования, которые оказывают платные услуги населению, более 1 тыс. детсадов. На сегодня госучреждения не предоставляют возможность оплаты в электронном виде. <…> Мы хотим до конца года реализовать этот проект, чтобы государственные платежи по государственным платным услугам можно было тоже осуществлять через мобильное приложение", - сказал чиновник.

Социальные льготы

Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с компанией перевозчиком о введении социального тарифа на такси в рамках ЕКП. Также в среду оператор мобильной связи "Билайн" стал партнером ЕКП, предоставив возможность ее владельцам подключить тариф "Социальный пакет", который в том числе предполагает бесплатный интернет-трафик для посещения ряда порталов и сервисов государственных органов и ведомств, где можно узнать о мерах социального обеспечения и поддержки.

При этом, как пояснил ТАСС Москаленко, цифровизация услуг, которая происходит в реализации проекта ЕКП имеет не только социальный, но и безусловный экономический эффект. "Буквально его [экономический эффект] сложно просчитать, там много сервисов. Есть сервисы, которые упрощают просто жизнь человека, есть - которые напрямую влияют на любые трудовые и экономические процессы, и это приводит к экономии времени, как занятых сотрудников, предоставления ряда услуг, так и времени самого пользователя единой карты. То, что эффект от цифровизации обычных бытовых историй в жизни человека есть - это безусловно", - пояснил он.

В настоящее время карта включает четыре основных приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронную подпись. Для оформления необходимо лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Карта оформляется в течение двух недель. Ранее власти Петербурга сообщали о планах выдать до конца года 400 тыс. ЕКП, а за два-три года - около 2 млн штук.