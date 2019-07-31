Интеллектуальную транспортную систему Петербурга запустят в работу в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют в 2020 году запустить интеллектуальную транспортную систему (ИТС), которая является частью проекта "Умный город". Об этом в среду сообщил ТАСС председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко.

"До конца года ее [ИТС] должны реализовать и в следующем году уже запустить. Основная ее задача - это именно управление движением общественного транспорта, борьба с издержками, дублированием маршрутов", - сказал он.

Как рассказал ТАСС вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, создание такой системы будет крайне перспективно в контексте реализации совместного с РЖД проекта железнодорожного кольца вокруг города с привязкой его к пересадочным транспортным узлам и к станциям метро. "Мне кажется, что большой потенциал имеет реализация проекта с РЖД, когда будут делать полукольцо по территории города. Это означает, что мы должны получить взаимодействие и обмен данных нескольких крупных игроков - РЖД, метрополитен, частные перевозчики. И получится интеллектуальный операционный центр, который свяжет всю транспортную систему города, как единую экосистему. Это будет сильный прорыв, с моей точки зрения", - отметил он.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.