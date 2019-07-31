Мединский: культурный кластер сделает Севастополь одним из культурных центров мира

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Создание культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе сделает город одним из культурных центров Европы и мира, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

Ранее в эфире телеканала "Россия-24" было показано записанное для "Прямой линии с Владимиром Путиным" видеообращение от жителей Севастополя, которые просили не застраивать территорию мыса Хрустальный, где в рамках нацпроекта "Культура" должен появиться новый культурный кластер, и сохранить имеющиеся исторические объекты. По данным правительства города, в настоящее время для комплекса утвержден проект планировки территории.

"Строительство образовательно-музейно-театрального комплекса в Севастополе - это фантастическая удача для города. Тот размах, с которым это будет делаться, без сомнения выведет Севастополь на уровень мировых культурных столиц", - сказал он журналистам в среду.

Министр также отметил, что никакой коммерческой застройки, опасения о чем высказывали горожане, нет. "Никакой жилой коммерческой застройки там нет. Там будет общежитие хореографического училища Большого театра, дети где должны жить? В частном секторе? Будет жилье для детей и педагогов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех в стране музейно-культурных комплексов, работы будет вести компания "Стройгазмонтаж" - генподрядчик строительства Крымского моста. В комплекс войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ (рассматривался вариант работы с ГИТИС), театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 годах.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.