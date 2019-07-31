Адыгея получила автомобили для доставки пожилых и инвалидов на профосмотры

МАЙКОП, 31 июля. /ТАСС/. Ключи от новых автомобилей, которые будут перевозить пожилых людей и инвалидов в медицинские учреждения, вручили в среду в Адыгее представителям муниципальных образований, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

"Сегодня представителям муниципальных образований вручены ключи от десяти спецавтомобилей "Газель Некст", и уже с завтрашнего дня наша мобильная служба по доставке пожилых людей на профосмотры приступает к работе. Люди старше 65 лет, а также жители республики с ограниченными возможностями здоровья будут проходить профилактические осмотры, включая диспансеризацию, в медицинских учреждениях", - сказал он.

Он уточнил, что автомобили удалось приобрести за счет регионального проекта "Старшее поколение", входящего в нацпроект "Демография". На приобретение спецавтомобилей отечественного производства, переданных в комплексные центры социального обслуживания населения региона, было направлено 19 млн рублей федеральных средств. В каждом - девять посадочных мест, оснащение системой ЭРА-ГЛОНАСС, электроподъемником для инвалидной коляски. Два спецавтомобиля получил Майкопский район - из-за протяженности территории и удаленности населенных пунктов, включая горную местность, уточнил министр.

В диспансеризации в республике нуждается порядка 1,6 тыс. пациентов старше 65 лет. Дата медицинского обследования будет согласовываться с пожилыми людьми, мобильные бригады будут забирать их из дома в обозначенное время. Впоследствии в состав бригад включат медиков, соцработников, психологов, пояснили в министерстве здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что средняя продолжительность жизни в Адыгее превысила 73 года, что выше среднероссийского показателя. В минувшем году в Адыгее был зарегистрирован самый низкий за последние 25 лет показатель смертности - 12,7 случая на одну тысячу человек. В среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9% - до 12,4 случая на тысячу человек. С 2005 года средняя продолжительность жизни россиян выросла на 7,2 года - с 65,4 до 72,6 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.