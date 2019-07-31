ФАС выявила, что 16 регионов установили тарифы на вывоз мусора с нарушениями

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба завершила мониторинг ценообразования на услугу вывоза мусора для населения, который должна была сделать до 1 августа по поручению президента РФ Владимира Путина. Нарушения при определении тарифа допустили 16 регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"В настоящее время ФАС России завершила мониторинг принятых тарифных решений и зафиксировала нарушения законодательства в сфере государственного регулирования тарифов в 16 регионах, где, в том числе, в состав предельных тарифов включались необоснованные расходы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами", - сказал собеседник агентства.

Так, ФАС выявила завышение стоимости услуги в Омской области, где региональным оператором является ООО "Магнит". Ранее сообщалось, что антимонопольное ведомство потребовало пересмотреть тариф из-за нарушения принципа ценообразования, однако тарифный орган региона и "Магнит" с этим не согласились и в конце июля подали иски на ФАС в суд.

Также, рассказали в пресс-службе антимонопольного органа, нарушения были обнаружены в Свердловской области. По итогам разбирательства тариф МУП "Спецавтобаза" был снижен на 30,85%, ООО "Рифей" и ООО "Экотехсервис" - на 16,8%, а с 1 сентября 2019 года снизится стоимость услуг ООО "ТБО "Экосервис" на 30,8 %.

В ФАС напомнили о необходимости привлекать малый и средний бизнес к перевозке мусора, что может позволить сдержать рост тарифов для населения: с января этого года 15% от объема услуг по транспортировке коммунальных отходов должно выделяться в отдельные лоты для проведения торгов среди субъектов малого и среднего предпринимательства. "Услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов составляют большую часть в тарифе и влияют на его размер <…> Привлечение малого бизнеса позволит сдержать рост тарифов и даст стимул для развития конкуренции в этой отрасли", - отметил собеседник агентства.

Тарифы на мусор в реформе

Тема тарифов на вывоз коммунальных отходов обострилась на фоне старта в России реформы мусорной отрасли с января 2019 года. Реформа призвана сделать рынок прозрачным, а обращение с отходами - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами.

Однако в некоторых регионах ценообразование на эту услугу складывалось с нарушениями, что вызывает социальную напряженность. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на эту проблему. Он сказал, что рост тарифов на мусор "не должен быть галопирующим", и если он неизбежен, то на него нужно так реагировать, чтобы "регионы не хулиганили, а вовремя, своевременно и взвешенно принимали решения".