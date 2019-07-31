Карелии попросила 1,3 млрд рублей на реализацию проекта "Чистая вода"

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Республике Карелия потребуется 1,3 млрд рублей для выполнения показателей по проекту "Чистая вода" национального проекта "Экология". Об этом в среду на заседании регионального правительства сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Щепин.

"Средства для достижения показателя, который нам установлен на уровне 84,8% обеспечения качественной водой населения, будут достигнуты с учетом выделения финансирования 1,314 млрд рублей", - заявил Щепин.

Сумму вывели по результатам оценки профильным министерством показателей качества и безопасности систем водоснабжения Карелии. По данным пресс-службы правительства, сейчас чистой водой в республики обеспечены 66,7% жителей. Заявку на необходимое финансирование Минприроды уже направило в Фонд содействия реформированию ЖКХ, отметил Щепин.

В соответствии с проектом "Чистая вода" в Карелии уже строят водопроводную очистную станцию в Сортавале производительностью 8,5 тысячи кубометров в стуки. Завершить объект планируется до конца 2020 года. На эти цели из федерального бюджета регион получил 1,3 млрд рублей. Также из регионального бюджета выделены средства на проекты реконструкции объектов водоснабжения в Кеми, Пудоже, Сегеже, Беломорске, Суоярви, Калевале и поселке Матросы Пряжинского района.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).