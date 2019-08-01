Минстрой утвердил и отправил в регионы справочник перспективных технологий очистки воды

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минстрой России утвердил и отправил в регионы справочник перспективных технологий водоподготовки и очистки воды, которые рекомендованы к использованию при реализации федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении ведомства.

"Утвержден справочник технологий водоподготовки и очистки воды. Справочник направлен в субъекты Российской Федерации, а также опубликован на сайте Минстроя России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в справочнике есть краткая информация, позволяющая обосновать по единому алгоритму выбор перспективных технологий, применяемых в проектах мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству объектов централизованных систем водоснабжения. Подготовкой справочника занималась рабочая группа при Минстрое.

"Предоставление федеральных субсидий регионам будет осуществляться в том числе с учетом конкретного технологического решения, предлагаемого к реализации. Справочник позволит не тратить время на поиски подходящих решений и оптимизировать расходы субъектов на реализацию проекта", - приводятся в сообщении слова замминистра строительства и ЖКХ, руководителя рабочей группы по разработке справочника Максима Егорова.

Проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% населения городов РФ. Проект будут реализовывать 83 региона, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. На реализацию федерального проекта "Чистая вода" за шесть лет будет направлено 245 млрд рублей, из которых 147 млрд рублей - средства федерального бюджета.