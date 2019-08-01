Минкомсвязь предлагает выделить 526 млн рублей на популяризацию цифрового государства

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ объявила конкурс на оказание услуг по информированию населения о доступных электронных услугах, сервисах цифрового государства и преимуществах использования госуслуг в режиме онлайн. Начальная цена контракта составляет около 526 млн рублей, соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, цель оказания услуг - повышение заинтересованности граждан и коммерческих организаций во взаимодействии с органами власти и бюджетными учреждениями в цифровом виде. Кроме того, в Минкомсвязи намерены увеличить таким образом число граждан, получающих госуслуги в электронной форме и использующих для этого мобильные приложения. На это из федерального бюджета предлагается выделить порядка 526 млн рублей, срок выполнения контракта - 15 декабря 2020 года, следует из информации к госзакупке.

В частности, указывается, что приоритетными объектами популяризации считаются комплексы госуслуг в режиме онлайн (так называемые суперсервисы), использование которых необходимо продвигать за счет "формирования знания и доверия граждан и коммерческих организаций" к получению подобных услуг. Для этого Минкомсвязь предлагает информировать пользователей о доступных услугах, сервисах и функциях в электронном виде на едином портале госуслуг и в мобильных приложениях, а также о преимуществах перехода на цифровое взаимодействие с государством.

Для этого исполнитель контракта должен будет в течение 20 рабочих дней с даты заключения госконтракта разработать медиаплан проведения рекламной кампании на телевидении, интернет-площадках, в рекламных сетях, поисковых системах и соцсетях. Затем исполнитель должен будет разместить на ТВ тридцати- и пятнадцатисекундные рекламные видеоролики, ориентированные на целевую аудиторию "мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет", а также баннеры и видеоролики в интернете (в том числе на сайтах Mail.ru, Avito.ru, Yandex.ru). При этом в результате размещения этих информационных материалов в интернете должно быть осуществлено не менее 500 млн показов рекламных баннеров и 200 млн показов видеороликов.

Также Минкомсвязь предлагает проводить исследования, направленные на изучение поведения целевой аудитории в отношении использования единого портала госуслуг, а также разработать рекомендации по проведению информационных кампаний для субъектов РФ. В итоге исполнитель обязуется представить к 15 декабря 2020 года итоговый экспертно-аналитический отчет о результатах работы по популяризации цифровых сервисов.

Госзаказ размещен в соответствии с мероприятием "Обеспечение информирования и популяризация цифровой экономики, цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов" федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".

О суперсервисах

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов сообщал, что прототипы всех 25 суперсервисов будут размещены в открытом доступе до конца 2019 года.