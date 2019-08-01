В Минкультуры заявили об отсутствии рисков срыва нацпроекта "Культура" в Забайкалье

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Работы по ремонту объектов культуры развернуты в Забайкальском крае в рамках национального проекта "Культура", и в регионе нет рисков неосвоения выделенных средств. Об этом в четверг ТАСС сообщила замглавы Минкультуры РФ Ольга Ярилова.

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев напоминал забайкальским чиновникам об ответственности за срыв сроков реализации программ, направленных на развитие региона. На этой неделе врио губернатора Александр Осипов также указывал членам краевого правительства на недочеты при строительстве объектов, в том числе в рамках нацпроектов.

"Национальный проект проходит хорошо. Регион справляется со всеми задачами. Работы на объектах культуры в Забайкальском крае идут, и это не может не радовать. И я, наверное, не ошибусь, если скажу, что рисков по неосвоению [выделенных] средств у Забайкалья нет", - сказала Ярилова.

Министр культуры края Татьяна Цымпилова добавила, что износ объектов культуры в регионе составляет около 80%, около 470 зданий - деревянные, а почти учреждений культуры вообще не имеют собственных зданий.

В 2019 году Забайкальский край получил 136 млн рублей из федерального бюджета по нацпроекту "Культура". В регионе уже начался капитальный ремонт 12 домов культуры, еще в 10 домах культуры проводится текущий ремонт, а для 13 приобретают новое оборудование и технику. Помимо этого, эти средства направят на покупку пяти автоклубов, которые позволят организовывать концерты и другие культурные мероприятия в отдаленных селах.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.