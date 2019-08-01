Лучшие проекты развития научных центров коллективного пользования получат 160 млн рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Лучшие проекты по развитию центров коллективного пользования (ЦКП) и оснащению их научным оборудованием получат гранты до 160 млн рублей на два года. Заявки на конкурс принимаются до 29 августа, сообщила в четверг пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

Центр коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП) - структурное подразделение или их совокупность, которое создано научной или образовательной организацией, располагает научным оборудованием и квалифицированным персоналом. Среди его задач - оказание услуг для проведения научных исследований, а также осуществления экспериментальных разработок.

"Предмет конкурса: отбор проектов по поддержке и развитию центров коллективного пользования научным оборудованием в рамках реализации мероприятия федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победители конкурса получат гранты на оснащение ЦКП научным оборудованием, на котором будут проводиться исследовательские программы и проекты по перспективным научным направлениям. Планируется, что поддержку смогут получить не менее двадцати участников конкурса. Размер гранта составит до 160 млн рублей на 2019-2020 годы. Общая сумма, которая будет распределена между всеми победителями, - до 3,2 млрд рублей.

Среди требований, предъявляемых к проекту участников конкурса, - развитие ЦКП должно проводиться комплексно, обеспечивать эффективную поддержку выполнения научных проектов вне зависимости от областей знаний. Также должна значительно увеличиться загрузка оборудования центра, в первую очередь за счет оказания услуг для проведения исследований ведущими российскими и зарубежными научным группам. Кроме того, предполагается развитие научной коммуникации организации, в которой создан центр, с ведущими научными центрами России и мира.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.