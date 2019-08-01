Ученые получат на развитие инфраструктуры суперкомпьютерных центров в СНГ 30 млн рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Победителями конкурса в рамках программы сотрудничества стран СНГ стали три научных проекта - по развитию инфраструктуры суперкомпьютерных центров, по созданию тест-системы для диагностики гепатита Е, а также по разработке системы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Каждое исследование получит грант в размере 30 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

"Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги открытого конкурса "Проведение исследований в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2020 года по отобранным приоритетным направлениям". Конкурсная комиссия приняла решение признать победителями конкурса участников конкурса, чьи заявки заняли первые три места в рейтинге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победители - научные группы, состоящие из российских ученых и их коллег из стран СНГ, - получат на свои исследования по 30 млн рублей на 2019-2020 годы (по 15 млн рублей в год). Так, поддержан проект, инициированный Научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова по созданию и испытанию тест-систем для серологической диагностики гепатита Е, то есть основанной на изучении определенных антител в сыворотке крови больных по реакции иммунитета.

Также финансирование получит проект по исследованию и разработке решений для создания сервисов Многоцелевой аэрокосмической системы прогнозного мониторинга (МАКСМ) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в России и СНГ. Заявка на конкурс по этому проекту подана АО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем". Третье исследование, победившее на конкурсе, - проект по развитию инфраструктуры суперкомпьютерных центров в интересах инновационного развития государств-участников СНГ. Его инициатором выступил Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук.

Конкурс был объявлен 22 февраля 2019 года, заявки на него принимались до 25 марта, далее проходила экспертиза проектов.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.