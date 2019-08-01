Забайкалье получило 72 единицы техники для борьбы с лесными пожарами

ТАСС, 1 августа. Забайкальский край получил 72 единицы лесопожарной техники по национальному проекту "Экология". Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минприроды России.

"В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в крае было закуплено 72 единицы специализированной техники, включая лесопожарную, - автомобили марки УАЗ-452, УАЗ "Фермер", УАЗ "Патриот", "Урал", "Беларусь-892", автобус и грузопассажирский фургон марки ГАЗ "Соболь", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минприроды, спецтехника обладает высокой проходимостью и повышенной маневренностью, позволяет передвигаться в труднодоступных лесных массивах. Кроме того, для патрулирования был закуплен автомобиль ГАЗ "Next" с экономичным дизельным двигателем и высокой грузоподъемностью более 4,5 тонн.

"В Забайкальском крае поступившая техника уже используется для доставки сил и оборудования к местам пожаров, посадки на воздушные суда, при переброске личного состава в рамках межрайонного маневрирования. Оперативное перенаправление сил и средств на место тушения лесных пожаров позволяет сократить время их ликвидации", - уточняет Минприроды.

Осмотр лесопожарной техники, принятой на службу в подразделения региона, состоялся в четверг в рамках выездных мероприятий в Чите под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева, в которых принял участие глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

В феврале 2019 года в рамках федеральной программы "Сохранение лесов" до регионов на закупку спецтехники Рослесхозом были доведены 3,5 млрд рублей. В связи со сложной лесопожарной обстановкой российское правительство приняло решение об увеличении объемов закупки на дополнительные 2,78 млрд рублей. Забайкальскому краю будет выделено еще около 93 млн рублей.